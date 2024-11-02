شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر البطولة الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة بـ19 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

حصد المنتخب المصري للناشئين والناشئات لتنس الطاولة المركز الأول ببطولة مصر الدولية، التي أقيمت خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر الجاري داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ونجح المنتخب الوطني للناشئين والناشئات في حصد 19 ميدالية متنوعة، بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و10 ميداليات برونزية ليعتلي صدارة ترتيب البطولة ويحصد المركز الأول.

فاز بالميداليات الذهبية كل من بدر مصطفى في منافسات تحت 19 عامًا، آسر سامح تحت 13 عامًا، يوسف طاهر تحت 11 عامًا وملك صلاح تحت 11 عامًا.

أما عن الميداليات الفضية ففاز بها كل من سيف الدين قاسم تحت 17 عامًا، عبدالمالك السيد تحت 15 عامًا، صلاح علام تحت 11 عامًا، نور صلاح تحت 17 عامًا وندى البدوي تحت 13 عامًا.

وأخيرا فاز بالميداليات البرونزية كل من ياسين جابر تحت 19 عامًا، يحيى المرسي تحت 15 عامًا حمزة الملاحي وحمزة سلمان تحت 11 عامًا، خديجة الحكيم تحت 15 عامًا، دارين عبدالسلام تحت 15 عامًا وتحت 13 عامًا، ملك صلاح تحت 13 عامًا، زينة فاروق وملك نصار تحت 11 عامًا.

شارك في البطولة هذا العام 16 دولة وهم، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.