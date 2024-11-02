شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 9 لاعبين عن صفوف الإسماعيلى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الإسماعيلي، فى أولى مباريات الدوري المصري بنظامه الجديد، نظيره غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية، في ضربة البداية للدراويش وزعيم الفلاحين، بحثا عن انطلاقة مميزة في البطولة.

ويفتقد فريق الاسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، 9 لاعبين في مواجهته أمام غزل المحلة على استاد الإسماعيلية، ويغيب كل من: "أحمد الشيخ، عبد الرحمن الدح، حمدى النقاز، محمد بحيرى، أحمد أيمن، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، وعمر السعيد".

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، محمد نصر، عماد حمدى

الوسط: هشام محمد، محمد بيومى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر القط، على الملوانى، عبد الله السعيد، محمد خطارى، مروان حمدى، محمد زيدان، إيريك تراورى، محمد وجدى

الهجوم: خالد النبريصى، حسن صابر، نادر فرج

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.



ولم يتعاقد الإسماعيلي مع أي صفقة جديدة لحرمانه من القيد، فيما جاءت صفقات غزل المحلة، العائد أيضاً للممتاز مجدداً، في الانتقالات الصيفية 2024 مكونة من 8 لاعبين: "عامر عامر، أحمد العربي، محمد حمدي زكى، محمود الزنفلى، محمد أشرف، إبراهيم حسن، أسامة النجار، محمد على بن حمودة".