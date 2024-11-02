شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد البنك الأهلي .. 10 صور تلخص أولى مباريات الأبيض فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الزمالك أول 3 نقاط فى الموسم الجديد للدورى بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

افتتح ناصر ماهر التسجيل للزمالك في الدقيقة 37 بعد تلقيه ركلة حرة من الجهة اليسرى بالقرب من منطقة الجزاء نفذها عبد الله السعيد بعرضية أرضية، استطاع من خلالها ماهر فك شفرات دفاع البنك الأهلي وأسكنها في الشباك.

الزمالك ضد البنك الاهلي

وسجل محمد هلال مهاجم البنك الأهلي التعادل لفريقه في الدقيقة 50 من ركلة جزاء قبل أن يعيد ناصر منسي الزمالك للتقدم في الدقيقة 53 من تسديدة قوية،واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء جديدة للبنك سجل منها محمد هلال هدف التعادل في الدقيقة 76 وانتزع عبد الله السعيد الفوز للفريق الأبيض فى الدقيقة "90+7" من تسجيل لركلة جزاء.

وعاد أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 85 يوما أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة، حيث كانت آخر مشاركة أمام فريق زد في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى يوم 8 أغسطس.