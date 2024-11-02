شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد البنك الأهلي .. 10 صور تلخص أولى مباريات الأبيض فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 02 نوفمبر 2024 11:00 ص
حقق فريق الزمالك أول 3 نقاط فى الموسم الجديد للدورى بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".
الزمالك ضد البنك الاهلي
افتتح ناصر ماهر التسجيل للزمالك في الدقيقة 37 بعد تلقيه ركلة حرة من الجهة اليسرى بالقرب من منطقة الجزاء نفذها عبد الله السعيد بعرضية أرضية، استطاع من خلالها ماهر فك شفرات دفاع البنك الأهلي وأسكنها في الشباك.
وسجل محمد هلال مهاجم البنك الأهلي التعادل لفريقه في الدقيقة 50 من ركلة جزاء قبل أن يعيد ناصر منسي الزمالك للتقدم في الدقيقة 53 من تسديدة قوية،واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء جديدة للبنك سجل منها محمد هلال هدف التعادل في الدقيقة 76 وانتزع عبد الله السعيد الفوز للفريق الأبيض فى الدقيقة "90+7" من تسجيل لركلة جزاء.
وعاد أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 85 يوما أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة، حيث كانت آخر مشاركة أمام فريق زد في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى يوم 8 أغسطس.
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد، استعداداً للقاء سموحة، المقرر له الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
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محمد يوسف
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