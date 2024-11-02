شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا.. الشحات وطاهر وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ، فى الثامنة مساء اليوم السبت، مشواره ببطولة الدوري المصري حينما يواجه سيراميكا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا مكونا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، يوسف أيمن، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

ويدخل فريق الأهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر المصري ثم التتويج بكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى بالفوز على العين الاماراتى بثلاثية دون رد ، ومن جانب طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بتقديم أداء قوى وتحقيق الانتصار الأول في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري.