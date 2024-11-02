شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقص شريط مواجهات نوفمبر بمباراة غزل المحلة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الإسماعيلي ، فى أولى مباريات الدوري المصري بنظامه الجديد، نظيره غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية، في ضربة البداية للدراويش وزعيم الفلاحين، بحثا عن انطلاقة مميزة في البطولة.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم لانطلاق مشواره في بطولة دورى nile في الموسم الجديد، بعد فترة إعداد قوية خاضها الفريق في قطر و8 مباريات ودية.

مباريات الإسماعيلى في نوفمبر بالدورى..



السبت 2 نوفمبر: غزل المحلة على استاد الإسماعيلية

السبت 9 نوفمبر: سيراميكا على استاد المقاولون

الأحد 24 نوفمبر: بتروجت على استاد الإسماعيلية

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.



ولم يتعاقد الإسماعيلي مع أي صفقة جديدة لحرمانه من القيد، فيما جاءت صفقات غزل المحلة، العائد أيضاً للممتاز مجدداً، في الانتقالات الصيفية 2024 مكونة من 8 لاعبين: "عامر عامر، أحمد العربي، محمد حمدي زكى، محمود الزنفلى، محمد أشرف، إبراهيم حسن، أسامة النجار، محمد على بن حمودة".