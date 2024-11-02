شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يُبعد تريزيجيه ومروان عطية عن مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردى والان مع تفاصيل الخبر

يغيب الثنائي محمود حسن تريزيجيه المحترف بصفوف الريان القطري، ومروان عطية لاعب الأهلي عن مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام كاب فيردي ، والمقرر لها 15 نوفمبر من الشهر الجاري فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، وذلك بسبب حصول الثنائي علي إنذارين في مباريات مباراتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويحسم الجهاز الفني الاختيارات الفنية من اللاعبين يوم 8 أو 9 من شهر نوفمبر الجاري، وهل سيتم الاستعانة بالثنائي تريزيجيه ومروان أم يمنحهما راحة بعد التأهل الرسمي لأمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتان يومي 15 و19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى، بعدما ضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

‏‎منتخب مصر بدأ مبارياته في تصفيات أمم أفريقيا بالفوز على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-0، قبل أن ينتصر على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0، ومن ثم فاز على موريتانيا بنتيجة 2-0، وكرر نفس الفوز على موريتانيا ولكن بهدف دون رد.