شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المركز الثالث وأوغندا والبحرين يتصدران الترتيب العام لكأس أفريقيا للدارتس والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت بطولة كأس أفريقيا الأولي للدارتس التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ فى منافسات زوجي السيدات عن فوز مصر بالمركز الثالث مكرر، وأوغندا بالمركز الثالث ومصر فارت أيضا بالمركز الثاني وأوغندا بالمركز الأول.

وفي منافسات زوجي الرجال لـ بطولة أفريقيا للدراتس فازت أوغندا بالمركز الثالث مكرر وفلسطين بالمركز الثالث وأوغندا بالمركز الثاني والبحرين بالمركز الأول.

وفي منافسات فردي السيدات فازت أوغندا بالمركز الثالث مكرر ومصر بالمركز الثالث وأوغندا بالمركز الثاني وأوغندا بالمركز الأول.

وفي منافسات فردي الرجال فازت فلسطين بالمركز الثالث مكرر ومصر بالمركز الثالث والبحرين بالمركز الثاني وأوغندا بالمركز الأول.

وفي منافسات فرق السيدات فازت مصر بالمركز الثاني وأوغندا بالمركز الأول.

وفي منافسات فرق الرجال فازت فلسطين بالمركز الثالث وأوغندا بالمركز وتوجت البحرين الأول.

وبالنسبة للترتيب العام في منافسات السيدات، فازت أوغندا بالمركز الأول وفي منافسات الرجال توجت البحرين بالمركز الأول.



بطولة أفريقيا لرياضة الدراتس



بطولة أفريقيا للدراتس