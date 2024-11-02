شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": لم يصلنا أى مستند بخصوص قضية باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن النادي لم يصله أى مستند أو إخطار يخص ملف تطورات قضية البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق، خاصة أن المهلة التى حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكم فى القضية انتهت الخميس الماضي.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النادي يترقب الحكم النهائى حتى يتم التفاوض مع البرتغالي جيمى باتشيكو على تسوية المستحقات، خاصة أن المبلغ كبير ويبلغ 500 ألف دولار، ما لم يتم زيادته بعد الاستئناف.

ويحق لباتشيكو الحصول على 500 ألف دولار، في حين يطالب المدرب بالحصول على قيمة عقده بالكامل، والتي تبلغ قرابة المليون و700 ألف دولار، وينتظر الزمالك صدور الحكم النهائي فى القضية حتي يتم التحرك فى عدة اتجاهات للحل مع المدرب البرتغالي، ومنها التفاوض على تقسيط الغرامة، أو التنازل عن جزء منها لحل الأزمة.