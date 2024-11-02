شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقص شريط مباريات الدوري فى مواجهة سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى الثامنة مساء اليوم السبت، مشواره فى بطولة الدوري المصري حينما يلتقى مع سيراميكا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

وتقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا تمثل تكرار لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى التى أقيمت فى الامارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا وفاز الأهلى 2-1.

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

ويدخل فريق الأهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر المصري ثم التتويج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بالفوز على العين الإماراتى بثلاثية دون رد.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بتقديم أداء قوى وتحقيق الانتصار الأول في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول للإصابة.

وفي المقابل، يسعى أيمن الرمادي، المدير الفني لسيراميكا، لتعويض الهزيمة التي تعرض لها أمام الأهلى في نصف نهائي السوبر المصري، على الرغم من الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه خلال المباراة والذى نال إشادة واستحسان جميع المتابعين والمحللين.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة، والتركيز هجوميا ودفاعيا من أجل ترجمة الهجمات لأهداف، كما حذر المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى الأحمر وضرورة غلق المساحات أمام المرمى.

ومن المقرر أن يخوض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: محمد بسام في حراسة المرمى، ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام وعبدالله مجدى وعبدالرحمن بودى في الدفاع، ومحمد عادل وأحمد القندوسى وأحمد بلحاج ومحمود زلاكة وإسلام عيسى في الوسط وفخرى لاكاى في الهجوم.