شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ غداً الاستعداد لمواجهة سموحة بعد الفوز على البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ضد البنك الاهلي

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد، استعداداً للقاء سموحة، المقرر له الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين بضرورة غلق صفحة البنك الأهلي في الجولة الأولى من أجل التركيز والاستعداد بشكل قوي لمواجهة الفريق السكندري، مشدداً عليهم بضرورة التعلم من الأخطاء من أجل عدم تكراراها في اللقاء.

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.