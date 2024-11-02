شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تقترب من حسم جميع الشكاوى وتسليمها لمجلس إدارة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم لجنة الانضباط، خلال ساعات، العقوبات الخاصة بجميع الشكاوى الخاصة باللجنة وإرسالها لمجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل إعلانها وإخطار الأندية بها.

وكانت الأندية قد طالبت، خلال الاجتماع الذى عقد بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، بضرورة سرعة حسم لجنة الانضباط والتظلمات في الشكاوي المقدمة، كما طالبت الأندية بوضع فترة زمنية للجنة الانضباط بالفصل في الشكاوى المقدمة لهم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا يحق لنادى الزمالك التظلم على عقوبة الثلاثى عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبى، لأن اللائحة تمنع التظلم لأى عقوبة أقل من 6 مباريات، وبالتالى تعتبر العقوبات نهائية ولا مجال للتظلم فيها.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة السوبر، عدداً من العقوبات، وفقاً للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر، وجاءت كالتالي:

- تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي.

- إيقاف ثلاثي الزمالك: عبد الواحد السيد مدير الكرة، وثنائي الفريق مصطفى شلبى، ونبيل عماد دونجا، 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه، على أن يتم تنفيذ هذه العقوبات فى مباريات السوبر المصرى فقط.