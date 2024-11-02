شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاستعداد لمواجهة سموحة الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الفريق الأبيض يضع الفوز وحصد الثلاث نقاط نصب أعينه لإسعاد الجماهير.

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين بضرورة غلق صفحة البنك الأهلي في الجولة الأولى من أجل التركيز والاستعداد بشكل قوي لمواجهة الفريق السكندري، مشدداً عليهم بضرورة التعلم من الأخطاء من أجل عدم تكراراها في اللقاء.

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.