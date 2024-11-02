شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتي يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المغربى وليد الكرتى ، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، التأهيل من الإصابة التى لحقت به بقطع جزئى فى غضروف الركبة خلال مباراة نهائي كأس مصر، والتى أدت لغيابه عن فريقه منذ تلك المباراة.

ويخضع الكرتى للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إجراء عملية بالمنظار فى الركبة لعلاج القطع الجزئى فى غضروف الركبة، لاسيما أن اللاعب خاض مرحلة من التأهيل لمدة أسبوعين فى الإمارات.

ويبدأ بيراميدز الاستعداد لمواجهة إنبى فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.