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أهداف مباريات اليوم الجمعة 1 – 11 – 2024 فى دورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الجمعة 1 – 11 – 2024 3 مباريات ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث استضاف فريق بيراميدز فريق بتروجت، والتقى الاتحاد السكندرى مع فاركو وواجه الزمالك نظيره البنك الأهلى.

الزمالك يفوز على البنك الأهلى 3-2 فى مباراة "ركلات الجزاء" بالدورى

فاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين،في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الممتاز "دوري nile".

بتروجت يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى أولى مبارياته بالدورى.. فيديو

تعادل فريق بتروجت مع بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

الاتحاد السكندرى يهزم فاركو بهدف نظيف فى دوري Nile.. فيديو

حقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالفوز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل باستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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