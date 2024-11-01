شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يدعم لاعبى الزمالك فى مباراة البنك الأهلى من مدرجات استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة البنك الأهلي، المقامة حالياً في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرصت الجماهير المتواجدة باستاد السلام على الهتاف للاعب فور وصوله إلى الملعب.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو – ناصر ماهر – عمر فرج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي كل من: محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – محمود الجزار – محمد بسيوني.

الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – محمد إبراهيم.

الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ياو أنور.

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد صبحي – هشام صلاح – أيمن أشرف – أحمد ياسر ريان – أحمد ربيع – محمد عبد اللطيف "جريندو" – أحمد النادري – سيد عبد الله – أحمد مدبولي.

تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

التقى الزمالك والبنك الأهلى فى 9 مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.