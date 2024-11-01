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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 1 – 11 – 2024، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة.

الزمالك يفوز على البنك الأهلى 3-2 فى مباراة "ركلات الجزاء" بالدورى

فاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile". كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة سيراميكا غدا فى الدورى اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سيراميكا غدا في افتتاحية مشواره ببطولة الدوري المصري.

الاتحاد السكندرى يهزم فاركو بهدف نظيف فى دوري Nile.. فيديو

حقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالفوز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل باستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

بتروجت يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى أولى مبارياته بالدورى.. فيديو

تعادل فريق بتروجت مع بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

23 لاعبا في قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدورى

اختار حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، 23 لاعباً في قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة غزل المحلة باستاد الإسماعيلية، المقرر لها الخامسة مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من دورى nile.

الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ8 أهداف فى الكرة النسائية

نجح فريق سيدات كرة القدم بالأهلي فى تحقيق فوز كبير على اتحاد بسيون بثمانية أهداف دون رد، ليرتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في دوري الكرة النسائية، بعدما حقق الفوز في المباريات الأربع الماضية على حساب الزمالك ووادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت.

سيدات الزمالك يهزمن المصرى البورسعيدى 7 - 0 بالدورى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره المصري البورسعيدي بسباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.