شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يتقدم للزمالك بمرمى البنك الأهلى بالدقيقة 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق الزمالك، هدف التقدم بمرمى البنك الأهلى في الدقيقة 38 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو – ناصر ماهر – عمر فرج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي كل من: محمد صبحي وجيفرسون كوستا و أحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – محمود الجزار – محمد بسيوني.

الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – محمد إبراهيم.

الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ياو أنور.

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد صبحي – هشام صلاح – أيمن أشرف – أحمد ياسر ريان – أحمد ربيع – محمد عبد اللطيف "جريندو" – أحمد النادري – سيد عبد الله – أحمد مدبولي.



