شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، استعداداته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها غدا السبت، على استاد السلام الدولى، في إطار الجولة الأولى من بطولة دورى nile.



سيراميكا

وحرص أيمن الرمادى على عقد جلسة قبل مران الفريق وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة، والتركيز هجوميا ودفاعيا من أجل ترجمة الهجمات لأهداف، كما حذر المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى الأحمر وضرورة غلق المساحات أمام المرمى.



الرمادى

ودخل فريق سيراميكا معسكرا مغلقا اليوم عقب نهاية مران اليوم، من أجل فرض التركيز على جميع اللاعبين.



مران سيراميكا

ومن المتوقع أن يدخل الرمادى بتشكيل مكون من: محمد بسام في حراسة المرمى، ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام وعبد الله جمعة وعبد الرحمن بودى في الدفاع، ومحمد عادل وأحمد القندوسى وأحمد بلحاج ومحمود زلاكة وإسلام عيسى في الوسط وفخرى لاكاى في الهجوم.