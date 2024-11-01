شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح وميشالاك والجزيري على مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.، فى المباراة التى تجمعها بعد قليل فى إطار منافسات الجولة الأولى بالدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو – ناصر ماهر – عمر فرج.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في فندق الإقامة، منحهم خلالها التعليمات الفنية الأخيرة للمباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي، قبل الانتظام فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد السلام.

ويخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية، في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"، بنظامه الاستثنائي حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليكون ذلك دافعا معنويا لهم فى بداية انطلاق الموسم الجديد.