شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 1 – 11 – 2024 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الجمعة 1 – 11 – 2024 3 مباريات فى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث استضاف فريق بيراميدز فريق بتروجت، والتقى الاتحاد السكندرى مع فاركو وواجه الزمالك نظيره البنك الأهلى.

الزمالك يفوز على البنك الأهلى 3-2 فى مباراة "ركلات الجزاء" بالدورى

فاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

بتروجت يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى أولى مبارياته بالدورى.. فيديو

تعادل فريق بتروجت مع بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

الاتحاد السكندرى يهزم فاركو بهدف نظيف فى دوري Nile.. فيديو

حقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالفوز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل باستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".