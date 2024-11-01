شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أكرم يعتذر عن عدم خوض انتخابات اتحاد ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس كريم أكرم رئيس اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد ألعاب القوى المقبلة، والتي كان ينافس خلالها على منصب رئاسة الاتحاد.

وجاء قرار كريم أكرم بالانسحاب من انتخابات ألعاب القوى، لأسباب وظروف صحية، جعلته يفضل الاعتذار عن استكمال الانتخابات.

وقال كريم أكرم في تصريحات صحفية، إنه سيرسل خطاب رسمي لاتحاد ألعاب القوى يوم الأحد المقبل يبلغه لجنة الانتخابات بقرار انسحابه، متمنيا التوفيق لكل المرشحين الآخرين، وأن يكون هدفهم الأساسي هو خدمة اللعبة وتطويرها بالشكل الذي تستحقه الرياضة المصرية وأبطال مصر.

وتقام انتخابات الجمعية العمومية لألعاب القوى 8 نوفمبر المقبل، وتم إخطار الهيئات أعضاء الجمعية العمومية بموعد العمومية حتى يتم إرسال تفويضات الحضور فى العمومية والتصويت بها.

ووفقا للتصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية، فإن التصنيف الأولمبى الخاص بالهيئات الرياضية التي يحق لها الحضور والتصويت في العمومية يصل إلى 68 هيئة.