شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:16 م
وسجل محمد هلال مهاجم البنك الأهلي التعادل لفريقه في الدقيقة 50 من ركلة جزاء قبل أن يعيد ناصر منسي الزمالك للتقدم في الدقيقة 53 من تسديدة قوية، واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء جديدة للبنك سجل منها محمد هلال هدف التعادل في الدقيقة 76 وانتزع عبد الله السعيد الفوز للفريق الأبيض فى الدقيقة "90+7" من تسجيل لركلة جزاء.
وعاد أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 85 يوما أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة، حيث كانت آخر مشاركة أمام فريق زد في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى يوم 8 أغسطس.
وتعرض طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي للطرد فى الدقيقة "90+2" من عمر المباراة بسبب الاعتراضات على القرارات التحكيمية.
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