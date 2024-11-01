شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

توج ناصر ماهر نجم الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم و تسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

افتتح ناصر ماهر التسجيل للزمالك في الدقيقة 37 بعد تلقيه ركلة حرة من الجهة اليسرى بالقرب من منطقة الجزاء نفذها عبد الله السعيد بعرضية أرضية، استطاع من خلالها ماهر فك شفرات دفاع البنك الأهلي وأسكنها في الشباك.

وسجل محمد هلال مهاجم البنك الأهلي التعادل لفريقه في الدقيقة 50 من ركلة جزاء قبل أن يعيد ناصر منسي الزمالك للتقدم في الدقيقة 53 من تسديدة قوية، واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء جديدة للبنك سجل منها محمد هلال هدف التعادل في الدقيقة 76 وانتزع عبد الله السعيد الفوز للفريق الأبيض فى الدقيقة "90+7" من تسجيل لركلة جزاء.

وعاد أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 85 يوما أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة، حيث كانت آخر مشاركة أمام فريق زد في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى يوم 8 أغسطس.

وتعرض طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي للطرد فى الدقيقة "90+2" من عمر المباراة بسبب الاعتراضات على القرارات التحكيمية.