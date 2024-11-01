شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا والساعى ودارى على رأس غيابات الأهلى أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي 5 لاعبين من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سيراميكا غدا في افتتاحية مشواره في بطولة الدوري المصري.



واستبعد كولر كل من ياسر إبراهيم وأشرف داري؛ بسبب الإصابة ومحمود كهربا وعمر الساعي وكريم الدبيس لأسباب فنية.



فيما يستمر غياب كريم فؤاد وعلي معلول ومحمد هاني للإصابة.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا غدا السبت، باستاد السلام.



ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى في تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة المارد الأحمر في الحفاظ على لقبه المُفضل ، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتركونتننتال وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.



وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.