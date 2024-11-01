شكرا لقرائتكم خبر عن جبريل شيكودي أفضل لاعب فى مباراة بتروجت وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النيجيري جبريل شيكودي مهاجم فريق بتروجت، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيراميدز، في المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

ونجح جبريل شيكودي مهاجم بتروجت في لفت الانتباه بعد تألقه طوال المباراة، وسجل هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 4، وبعدها بدقيقتين نجح فيستون ماييلى فى تسجيل هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 6 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 1 - 1.

وألغت تقنية الفيديو هدفين لفريق بتروجت خلال أحداث المباراة، الأولى في الدقيقة 18 بداعى التسلل على أحمد بحبح، والثانية في الدقيقة 56 بداعى التسلل على تشيكودي جبريل الذى تداخل في الهدف وهو في موضع تسلل ليتم إلغاء هدف بدر يوسف.

بهذه النتيجة، تقاسم بيراميدز وبتروجت نقاط المباراة في أول مباريات بتروجت في الدورى بعد الصعود من دورى المحترفين.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

عمر صلاح، محمود شديد، رشاد المتولي، هادي رياض، حامد حمدان، أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، بدر يوسف، تشيكودي جبريل، محمد دودو.

البدلاء: إسلام عبد الله، عبد الله غنيم، عبد العزيز سيد، محمد على عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، كيليتشي، ومحمد خليفة