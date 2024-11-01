شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة سيراميكا غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سيراميكا غدا في افتتاحية مشواره ببطولة الدوري المصري.

جاءت القائمة كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

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- خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، يوسف أيمن،يحيى عطية الله

- خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

- خط الهجوم: وسام أبو علي، سمير محمد.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا غدا السبت، باستاد السلام.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى في تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة المارد الأحمر في الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.