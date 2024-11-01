شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب أشرف دارى عن مواجهة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الأولى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب المغربي أشرف داري مدافع الأهلي عن مباراة الفريق أمام سيراميكا المقرر لها الثامنة من مساء غد السبت باستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويغيب أشرف داري بعد إصابته في كاحل القدم خلال مران الفريق أول أمس، الأربعاء وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي الأيام المقبلة للتعافي من الإصابة.

وعاد أشرف داري لمباريات الأهلي أمام العين الإماراتي مساء الثلاثاء الماضي في كأس إنتر كونتننتال، حيث شارك بديلاً بعد طول غياب للإصابة التي يعاني منها منذ انضمامه الأهلي الصيف الجاري قادما من بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم.

واختتم الأهلي مساء اليوم، الجمعة، تدريباته استعداداً لمواجهة سيراميكا، وخاض الفريق مران اليوم بعد راحة 4 ساعة حصل عليها، وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم فقرة بدنية بجانب مران قوي لحراس المرمى.

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط اتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة، خاصة أن الإتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.