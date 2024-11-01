شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يخمد نيران غضب تاو ورضا سليم قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالجمعة، 01 نوفمبر 2024 09:46 م
حرص سامى قمصان مدرب النادى الأهلى على عقد جلسة مع الثنائى الجنوب أفريقى بيرسى تاو والمغربى رضا سليم لاعبي الفريق، قبل مواجهة سيراميكا بالدوري المصري.
وطلب قمصان من ثنائى الأهلى الأجنبى ضرورة التزام الصمت وعدم إبداء أى اعتراضات على استبعادهم من التشكيل الأساسى للفريق وجلوسهم على دكة البدلاء، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد حصول كل اللاعبين على فرص للمشاركة مع توالى المشاركات المحلية والافريقية والعالمية.
وشدد قمصان على ثنائى الأهلى رفضه القاطع لتصرفات اللاعبين ورفضهما الاحتفال مع زملائهم عقب مباراة العين الإماراتى؛ بسبب عدم مشاركتهما فى المباراة، مؤكداً أن سياسة الفريق ترفض الخروج عن النص وتستبعد أى لاعب لا يلتزم بالنظام.
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