شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يخمد نيران غضب تاو ورضا سليم قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

حرص سامى قمصان مدرب النادى الأهلى على عقد جلسة مع الثنائى الجنوب أفريقى بيرسى تاو والمغربى رضا سليم لاعبي الفريق، قبل مواجهة سيراميكا بالدوري المصري.

وطلب قمصان من ثنائى الأهلى الأجنبى ضرورة التزام الصمت وعدم إبداء أى اعتراضات على استبعادهم من التشكيل الأساسى للفريق وجلوسهم على دكة البدلاء، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد حصول كل اللاعبين على فرص للمشاركة مع توالى المشاركات المحلية والافريقية والعالمية.

وشدد قمصان على ثنائى الأهلى رفضه القاطع لتصرفات اللاعبين ورفضهما الاحتفال مع زملائهم عقب مباراة العين الإماراتى؛ بسبب عدم مشاركتهما فى المباراة، مؤكداً أن سياسة الفريق ترفض الخروج عن النص وتستبعد أى لاعب لا يلتزم بالنظام.

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، تدريباته استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ باستاد القاهرة في بداية رحلة المارد الأحمر للحفاظ على بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة المرتقبة التي يأمل فيها السويسري مارسيل كولر في تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الفريق في الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتركونتيننتال وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.