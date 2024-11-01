شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضغط والزمالك يبحث عن الهدف الأول بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقامة بينهما حالياً على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile" بعد مرور 30 دقيقة.

وشهدت انطلاقة المباراة بداية هادئة بين الفريقين، وانحصر معظم اللعب في وسط الملعب لمحاولة السيطرة عليه وانتزاع المبادرة الهجومية، وفي الدقيقة الثامنة تعرض حسام عبد المجيد مدافع الزمالك للسقوط في منظقة جزءا البنك لكن دون احتساب أى مخالفة.

وكثف البنك الأهلي هجومه على الزمالك، مستغلاً انطلاقات محمد هلال وإسحاقو يعقوبو في الجبهة اليسرى ولكن دفاع الزمالك تدخل وأفسد الهمات في الوقت الذى اعتمد فيه الفريق الأبيض على تحركات عبد الله السعيد وتمريراته لعمر فرج ولكن فريق البنك حافظ على شباكه نظيفة.



تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو – ناصر ماهر – عمر فرج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي كل من: محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – محمود الجزار – محمد بسيوني.

الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – محمد إبراهيم.

الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ياو أنور.

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد صبحي – هشام صلاح – أيمن أشرف – أحمد ياسر ريان – أحمد ربيع – محمد عبد اللطيف "جريندو" – أحمد النادري – سيد عبد الله – أحمد مدبولي.

تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

التقى الزمالك والبنك الأهلى فى 9 مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.