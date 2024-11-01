شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يدرك التعادل للبنك الأهلى أمام الزمالك بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

أدرك البنك الأهلي التعادل أمام الزمالك عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"،لتصبح النتيجة (2-2).

وشهدت انطلاقة المباراة بداية هادئة بين الفريقين، وانحصر معظم اللعب في وسط الملعب لمحاولة السيطرة عليه وانتزاع المبادرة الهجومية،وفي الدقيقة الثامنة تعرض حسام عبد المجيد مدافع الزمالك للسقوط في منظقة جزءا البنك لكن دون احتساب أى مخالفة.

الشوط الأول

وفك ناصر ماهر لاعب الزمالك شفرات دفاع البنك الأهلي في الدقيقة 38 بعد تلقيه عرضية من زميله عبد الله السعيد سددها في شباك عبد العزيز البلعوطي لينتزع التقدم للفريق الأبيض.

الشوط الثاني الشوط الثاني دفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بتبدلين مع انطلاقة الشوط الثاني بدخول ناصر منسي وكونراد ميشالاك وخروج عمر فرج ومحمد حمدي لتنشيط الخط الأمامي للقلعة البيضاء،ومحاولة تشكيل غزارة هجومية على دفاع البنك الأهلي. وفي الدقيقة 49 احتسب محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلى ركلة جزاء للأخير سجل منها محمد هلال هدف التعادل قبل أن يعيد ناصر منسي التقدم للفريق الأبيض مجدداً في الدقيقة 53 من تسديدة قوية سكنت شباك عبد العزيز البلعوطي حارس البنك. وأجرى جوميز تبديلين أخرين بخروج ناصر ماهر في الدقيقة 69 ودخول زياد كمال كما دفع البرتغالي جوميز بـ أحمد فتوح بدلاً من زيزو في الدقيقة 73،كما دفع طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي بأحمد ياسر ريان وأحمد ربيع بدلاً من محمد إبراهيم ومحمد فتحي. وسجل محمد هلال مهاجم البنك الأهلي التعادل لفريقه من ركلة الجزاء فى الدقيقة 75.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو – ناصر ماهر – عمر فرج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – محمود الجزار – محمد بسيوني.

الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – محمد إبراهيم.

الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ياو أنور.

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد صبحي – هشام صلاح – أيمن أشرف – أحمد ياسر ريان – أحمد ربيع – محمد عبد اللطيف "جريندو" – أحمد النادري – سيد عبد الله – أحمد مدبولي.

تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

التقى الزمالك والبنك الأهلى فى 9 مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.