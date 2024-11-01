شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يدرك التعادل للبنك الأهلى أمام الزمالك بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 01 نوفمبر 2024 09:38 م
أدرك البنك الأهلي التعادل أمام الزمالك عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"،لتصبح النتيجة (2-2).الشوط الأول
الشوط الثاني
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.
خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.
خط الهجوم: زيزو – ناصر ماهر – عمر فرج.
ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.
الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – محمود الجزار – محمد بسيوني.
الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – محمد إبراهيم.
الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ياو أنور.
وعلى مقاعد البدلاء: أحمد صبحي – هشام صلاح – أيمن أشرف – أحمد ياسر ريان – أحمد ربيع – محمد عبد اللطيف "جريندو" – أحمد النادري – سيد عبد الله – أحمد مدبولي.تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي
التقى الزمالك والبنك الأهلى فى 9 مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.
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