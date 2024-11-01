شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بتروجت: طريقة لعبى لم تتغير عن المحترفين ونطمح فى مواصلة الأداء العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، أنه سعيد بالأداء الذى قدمه الفريق اليوم أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعتهما على استاد 30 يونيو، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدورى.

وقال سيد عيد، في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "كل اللاعبين اللى شاركت النهاردة دول ولادى معايا من 3 سنوات وكانوا مستنيين الفرصة والأداء يحسب للاعبين، وبشكر اللاعبين على أدائهم والقادم أفضل، والاستمرارية مع اللاعبين أت بثماره اليوم".

وأضاف مدرب بتروجت: "صعدنا للدورى بطريقة لعب مقدرش أغيرها وبلعب بتوازن طوال الـ90 دقيقة ما بين الضغط العالى والكرة الهجومية والدفاع القوى أيضا، بداية الدورى كنت متوقعها لأن الفرق اللى صعدت بتبدأ بشكل قوى، وأتمنى الاستمرار على هذا الأداء وهنحاول نبعد عن الفريقين اللى هينزلوا".

وتابع: "أنا لدى طموح متغاير أن نكون من الـ9 أندية اللى هتنافس على الدورى، ومجلس الإدارة واضع لنا بونص ومكافآت تحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديها وتحقيق الانتصارات".

وتعادل فريق بتروجت مع بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

تقدم جبريل شيكودي لاعب بتروجت لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 4، وبعدها بدقيقتين نجح فيستون ماييلى فى تسجيل هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 6 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 1 - 1.

بهذه النتيجة، تقاسم بيراميدز وبتروجت نقاط المباراة في أول مباريات بتروجت في الدورى بعد الصعود من دورى المحترفين.