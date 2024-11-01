شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى الأخير استعدادا لمواجهة سيراميكا.. محاضرة كولر وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم الجمعة، تدريباته استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة من مساء غد السبت باستاد السلام في الجولة الأولى من بطولة الدوري التي يحمل الأهلي لقبها.

وخاض الفريق مران اليوم بعد راحة 24 ساعة حصل عليها، وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم فقرة بدنية بجانب مران قوي لحراس المرمى.

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط اتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة، خاصة أن الاتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.