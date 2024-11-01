شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على البنك الأهلى 2 - 1 بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الزمالك على نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

الشوط الأول

وافتتح ناصر ماهر التسجيل للزمالك في الدقيقة 37 بعد تلقيه ركلة حرة من الجهة اليسرى بالقرب من منطقة الجزاء نفذها عبد الله السعيد بعرضية أرضية، استطاع من خلالها ماهر فك شفرات دفاع البنك الأهلي وأسكنها في الشباك.

وشهدت انطلاقة المباراة بداية هادئة بين الفريقين، وانحصر معظم اللعب في وسط الملعب لمحاولة السيطرة عليه وانتزاع المبادرة الهجومية، وفي الدقيقة الثامنة تعرض حسام عبد المجيد مدافع الزمالك للسقوط في منظقة جزءا البنك لكن دون احتساب أى مخالفة.

وفك ناصر ماهر لاعب الزمالك شفرات دفاع البنك الأهلي في الدقيقة 38 بعد تلقيه عرضية من زميله عبد الله السعيد سددها في شباك عبد العزيز البلعوطي لينتزع التقدم للفريق الأبيض.

الشوط الثاني

دفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بتبديلين مع انطلاقة الشوط الثاني بدخول ناصر منسي وكونراد ميشالاك وخروج عمر فرج ومحمد حمدي لتنشيط الخط الأمامي للقلعة البيضاء، ومحاولة تشكيل غزارة هجومية على دفاع البنك الأهلي. وفي الدقيقة 49 احتسب محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلى ركلة جزاء للأخير سجل منها محمد هلال هدف التعادل قبل أن يعيد ناصر منسي التقدم للفريق الأبيض مجدداً في الدقيقة 53 من تسديدة قوية سكنت شباك عبد العزيز البلعوطي حارس البنك.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو – ناصر ماهر – عمر فرج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – محمود الجزار – محمد بسيوني.

الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – محمد إبراهيم.

الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ياو أنور.

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد صبحي – هشام صلاح – أيمن أشرف – أحمد ياسر ريان – أحمد ربيع – محمد عبد اللطيف "جريندو" – أحمد النادري – سيد عبد الله – أحمد مدبولي.

تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

التقى الزمالك والبنك الأهلى فى 9 مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.