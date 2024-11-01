شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى رجل مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمود متولى مدافع فريق الاتحاد السكندرى جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد مساهمته في حصد الفريق السكندرى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

حقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالفوز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل باستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز النيجيري إيمانويل أبيه مهاجم فريق الاتحاد السكندرى هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد الانفراد بحارس مرمى فريق فاركو وتسديدها بالشباك.