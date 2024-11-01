الخليج يكشف سبب غياب محمد شريف عن مباراة الرائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي الخليج سبب غياب مهاجمه المصري الدولي محمد شريف عن المشاركة معه بمباراة الرائد مساء اليوم الجمعة بالدوري السعودي.

وأوضح نادي الخليج، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن اللاعب يغيب بسبب إصابة تعرض لها.

وشارك محمد شريف خلال الموسم الجاري 2024/2025 بقميص الخليج في مباراتين بمعدل 139 دقيقة دون أن يُسجل أو يصنع.

وسيحتل فريق الخليج حال استمرار تقدمه على نظيره الرائد بثنائية نظيفة المركز السابع برصيد 13 نقطة.

اقرأ أيضًا:

الدوري المصري.. سيدات الأهلي والزمالك يحققن الفوز الأكبر في تاريخهن

اصطدمت بلاعب.. إصابة حكمة مصرية في إحدى مباريات بطولة الجمهورية