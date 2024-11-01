التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وفاركو فى دورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الاتحاد السكندرى وفاركو في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد برج العرب ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحداث الشوط الأول جاءت ضعيفة المستوى بسبب تحفظ لاعبى الفريقين أثناء الـ45 الأولى وعدم خلق فرص حقيقية للتسجيل.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم ومحمود شبانة، ومحمود متولي وكريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو وعبدالغني محمد، ومروان داود وبنجامين بواتينج.

خط الهجوم: فان ديريك وإيمانويل.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع .. جيفرسون إنكادا ، أحمد جمال ، ياسين مرعى ، عزمى غومة.

خط الوسط .. محمود جهاد ، محمود عماد ، أحمد محمد فؤاد ، وليد مصطفى.

الهجوم .. أحمد شريف ، عمرو ناصر.

يقود المباراة تحكيميا .. عبد العزيز السيد حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وإسلام أبوالعطا مساعدين أول وثان ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.