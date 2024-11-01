شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو الزمالك يستقبلون عبد الواحد السيد بالأحضان.. ومدير الكرة: بداية خير والان مع تفاصيل الخبر

استقبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة بالأحضان بعد انتهاء أزمته وعودته إلى القاهرة، وعلى رأسهم شيكابالا قائد الفريق، وعبد الله السعيد، زياد كمال، حمزة المثلوثي، عمر فرج، ومصطفى الزناري وزيزو.

ونشر مدير الكرة بالزمالك فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال استقبال لاعبى الفريق الأبيض وعلق: "بداية خير".

ويخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"، بنظامه الاستثنائي ويبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليكون ذلك دافعا معنويا لهم فى بداية انطلاق الموسم الجديد.

ويعتمد جوميز على محمد شحاتة فى وسط ملعب الزمالك لتعويض غياب نبيل عماد دونجا الذى لم يكن جاهزًا من الناحية البدنية والفنية، نظرًا لعدم خوضه تدريبات طوال الفترة الماضية.

ومنح المدير الفنى للزمالك العديد من التعليمات لمحمد شحاتة فى المران الختامى للفريق، من أجل اتقان اللعب فى مركز الوسط المدافع لتأمين منتصف ملعب الفارس الأبيض.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، في حراسة المرمى، وحمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك، في الدفاع، بينما يعتمد في خط الوسط عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، على أن يكون في خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.