شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وبتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله الشوط الأول بين بيراميدز وبتروجت، في المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

سجل جبريل شيكودي لاعب بتروجت هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 4، وبعدها بدقيقتين نجح فيستون ماييلى فى تسجيل هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 6 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 1 - 1.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

عمر صلاح، محمود شديد، رشاد المتولي، هادي رياض، حامد حمدان، أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، بدر يوسف، تشيكودي جبريل، محمد دودو.

البدلاء: إسلام عبد الله، عبد الله غنيم، عبد العزيز سيد، محمد على عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، كيليتشي، ومحمد خليفة