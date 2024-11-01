شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يؤمن وسط ملعب الزمالك أمام البنك الأهلى بـ محمد شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تأمين وسط ملعب فريقه بالاعتماد على محمد شحاتة فى مواجهة البنك الأهلى، لمقرر لها فى الثامنة مساء اليوم.

ويخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية،في الثامنة مساء،اليوم، الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"، بنظامه الاستثنائي حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليكون ذلك دافع معنوي لهم في بداية انطلاق الموسم الجديد.

ويعتمد جوميز على محمد شحاتة فى وسط ملعب الزمالك، لتعويض غياب نبيل عماد دونجا الذى لم يكن جاهزًا من الناحية البدنية والفنية، نظرًا لعدم خوضه تدريبات طوال الفترة الماضية.

ومنح المدير الفنى للزمالك العديد من التعليمات لمحمد شحاتة فى المران الختامى للفريق، من أجل اتقان اللعب فى مركز الوسط المدافع لتأمين منتصف ملعب الفارس الأبيض.