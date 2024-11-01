شكرا لقرائتكم خبر عن شيكودى يتقدم لبتروجت وماييلى يتعادل لبيراميدز بعد دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل جبريل شيكودي لاعب بتروجت هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 4 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

وبعدها بدقيقتين نجح فيستون ماييلى فى تسجيل هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 6 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 1 - 1.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: عمر صلاح، محمود شديد، رشاد المتولي، هادي رياض، حامد حمدان، أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، بدر يوسف، تشيكودي جبريل، محمد دودو.

البدلاء: إسلام عبد الله، عبد الله غنيم، عبد العزيز سيد، محمد على عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، كيليتشي، ومحمد خليفة

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.