ماذا فعل طارق مصطفى لاعباً ومدرباً أمام الزمالك قبل لقاء الليلة فى الدوري؟

يستعد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. مواجهة هي الثانية لطارق مصطفى كمدير فني أمام ناديه الأسبق الزمالك، الذي سبق وله لعب خلال حقبة التسعينيات.

طارق مصطفى لعب بقميص الزمالك لمدة 3 مواسم (1996-99)، وخلال 67 مباراة، أسهم تهديفيًا فى 16 هدفًا، حيث سجل 6 وصنع 10.

الزمالك كان بوابة طارق مصطفى للاحتراف في رحلة قصيرة للغاية لم تدم سوى موسم واحد فقط، ليعود إلى مصر مرة أخرى وينضم لصفوف الإسماعيلي ويلعب له 7 مواسم، ثم يُنهي مشواره في الجونة.

في مسيرته المحلية كلاعب، سبق لطارق مصطفى مواجهة الزمالك 4 مرات، سجل هدف واحد خلالهم، ولم يحقق الفوز في أي مرة، فقط 3 هزائم وتعادل وحيد.

بينما طارق مصطفى المدير الفني واجه الزمالك مرة واحدة فى لقاء الدور الثانى لدوري الموسم الماضى وخسر مع البنك الاهلى بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة الأولى للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.