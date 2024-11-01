شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يعلن أول تشكيل لبتروجت فى الدوري أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت ، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز، فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء الجمعة باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز في موسمه الجديد.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: عمر صلاح، محمود شديد، رشاد المتولي، هادي رياض، حامد حمدان، أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، بدر يوسف، تشيكودي جبريل، محمد دودو.

البدلاء: إسلام عبد الله، عبد الله غنيم، عبد العزيز سيد، محمد على عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، كيليتشي، ومحمد خليفة

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.