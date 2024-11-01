شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة البنك الأهلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"،بنظامه الاستثنائي، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط ليكون ذلك دافعا معنويا لهم فى بداية انطلاق الموسم الجديد

ويقود محمد عادل تلك المواجهة تحكيمياً ويعاونه هاني عبد الفاتح وخالد حسين، ومحمد العتباني حكما رابعا، ويقود محمد سلامه وأسامة محمد تقنية الفار.

أدار الحكم محمد عادل 27 مباراة للزمالك فى جميع المسابقات قبل مواجهة اليوم أمام البنك الأهلى، فاز الأبيض في 14 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات، وأشهر الحكم الدولي 49 بطاقة صفراء على لاعبى الزمالك وبطاقة حمراء وحيدة، واحتسب 8 ركلات جزاء للفارس الأبيض.

من جهته حذر جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اللاعبين من التهاون أمام مرمى البنك الأهلي، مشدداً عليهم بعدم التسرع فى إنهاء الهجمات، واستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات البنك، ويمنحهم دفعة معنوية للفوز وإحباط حماس المنافس مبكراً، معتمداً في ذلك على خبرات لاعبيه.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات البنك الأهلي لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه،وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف المنافس،وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.