شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام تاريخية للزمالك قبل الظهور الأول فى الدوري أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 01 نوفمبر 2024 04:30 م
تقام اليوم أولى مباريات نادى الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، حيث يلتقى مع نظيره البنك الأهلى باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دورى نايل .
ونستعرض أبرز أرقام الزمالك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري 2024 -2025.
1_ الزمالك 14 لقبا.
2_ ثاني أكثر فريق تحقيقا للقب الدوري.
3_ أول لقب دوري كان فى موسم 1959-1960.
4_أول هدف في تاريخ الدوري المصـري أحرزه لاعب الزمالك محمد أمين فى مرمى المصري
5_ أول هاتريك في الدوري المصري كان للاعب الزمالك "سعد رستم"، وكان في مباراة الزمالك والمصري.
6_ الهداف التاريخي للفريق عبد الحليم علي بـ80 هدفا.
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