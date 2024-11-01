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6 أرقام تاريخية للزمالك قبل الظهور الأول فى الدوري أمام البنك الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 04:30 م

تقام اليوم أولى مباريات نادى الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، حيث يلتقى مع نظيره البنك الأهلى باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دورى نايل .

ونستعرض أبرز أرقام الزمالك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من 2024 -2025.

1_ الزمالك 14 لقبا. 

2_ ثاني أكثر فريق تحقيقا للقب الدوري.

3_ أول لقب دوري كان فى موسم 1959-1960.

4_أول هدف في تاريخ الدوري المصـري أحرزه لاعب الزمالك محمد أمين فى مرمى المصري

5_ أول هاتريك في الدوري المصري كان للاعب الزمالك "سعد رستم"، وكان في مباراة الزمالك والمصري.

6_ الهداف التاريخي للفريق عبد الحليم علي بـ80 هدفا.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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