شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام تاريخية للزمالك قبل الظهور الأول فى الدوري أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم أولى مباريات نادى الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، حيث يلتقى مع نظيره البنك الأهلى باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دورى نايل .

ونستعرض أبرز أرقام الزمالك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري 2024 -2025.

1_ الزمالك 14 لقبا.

2_ ثاني أكثر فريق تحقيقا للقب الدوري.

3_ أول لقب دوري كان فى موسم 1959-1960.

4_أول هدف في تاريخ الدوري المصـري أحرزه لاعب الزمالك محمد أمين فى مرمى المصري

5_ أول هاتريك في الدوري المصري كان للاعب الزمالك "سعد رستم"، وكان في مباراة الزمالك والمصري.

6_ الهداف التاريخي للفريق عبد الحليم علي بـ80 هدفا.