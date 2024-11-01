شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما وماييلي يقودان هجوم بيراميدز أمام بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة مساء الجمعة باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.