شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

اللائحة تمنع الزمالك من التظلم على عقوبة إيقاف عبد الواحد ودونجا وشلبي

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا يحق لنادى الزمالك التظلم على عقوبة الثلاثى عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبى، لأن اللائحة تمنع التظلم لأى عقوبة أقل من 6 مباريات، وبالتالى تعتبر العقوبات نهائية ولا مجال للتظلم فيها.

نزلة برد وراء استبعاد رمضان صبحى من مواجهة بتروجت فى الدورى

يغيب رمضان صبحى ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن مواجهة فريقه أمام بتروجت المقرر لها فى الخامسة مساء الجمعة، باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

الأهلي يفحص كاحل أشرف داري اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا

يخضع المغربى أشرف داري، مدافع النادى الأهلى، لاختبار طبى اليوم الجمعة لتحديد موقفه من خوض لقاء سيراميكا غداً بالجولة الأولى لبطولة الدوري

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلى في الدورى

مع دقات الثامنة من مساء اليوم الجمعة، يلتقى الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره البنك الأهلى في أولى مبارياته بالدورى الممتاز، بالمباراة التي تقام بإستاد السلام.

الأهلي يبدأ ترتيبات رحلة قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

بدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

منتخب مصر يدرس انطلاق المعسكر 10 نوفمبر استعدادًا لكاب فيردي وبتسوانا

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، انطلاق معسكر الفراعنة المقبل، يوم 10 نوفمبر الجاري، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم 2025 بالمغرب.