شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة البنك الأهلي فى الثامنة مساء اليوم الجمعة فى الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

وخاض الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 41 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 24 فوزاً وتعادل فى 8 لقاءات، وتلقى 9 هزائم، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 64 هدفاً وتلقت شباكه 36، وتوج مع الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الافريقى.

وحذر جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اللاعبين من التهاون أمام مرمى البنك الأهلي، مشدداً عليهم بعدم التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات البنك، ويمنحهم دفعة معنوية للفوز وإحباط حماس المنافس مبكراً، معتمداً في ذلك على خبرات لاعبيه.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات البنك الأهلي لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه،وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف المنافس،وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

أرقام جوميز