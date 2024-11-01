شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا خارج مواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق من مواجهة البنك الأهلى المقرر لها مساء اليوم.

ويخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"، بنظامه الاستثنائي، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليكون ذلك دافعا معنويا لهم فى بداية انطلاق الموسم الجديد.

وفضل جوميز استبعاد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلى، وفقًا لرؤيته الفنية، خاصة أن اللاعب لم يشارك فى أول تدريب للفريق بعد العودة من الإمارات بسبب حالته النفسية السيئة بعد إهدار ركلة جزاء أمام الأهلى فى نهائى السوبر المصرى.