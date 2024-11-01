شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة تامر وفقي تتقدم بأوراق ترشحها لاتحاد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم تامر وفقى، عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة السابق، بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد، مع أعضاء قائمته، وتقدم 5 من القائمة التي يترأسها تامر وفقي.

وتضم القائمة تامر وفقى على مقعد الرئيس، وعبد العزيز السيسى على مقعد النائب، ومحمود اباظه على منصب أمين الصندوق، ومعهم في العضوية كل من أشرف عاشور، ومحمود لاشين.

وسوف تستكمل قائمة تامر وفقي على المقعدين تباعًا، قبل غلق باب الترشح في السابع من شهر نوفمبر الجاري، قبل اجراء الانتخابات في الثالث عشر من ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن معتز عاشور تقدم بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس صباح اليوم.