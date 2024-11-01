شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم أولى مباريات نادى الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، عندما يلتقى مع البنك الأهلى باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دورى نايل

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.10 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للبنك الأهلى 7.55 مليون يورو.

ونجح الزمالك في عقد 6 صفقات خلال الانتقالات الصيفية وهى كل من عمر فرج، محمود بنتايك، جيفرسون كوستا، محمد حمدى، كونراد ميشالاك، سيدى ندياى.

وفي المقابل تعاقد البنك الأهلى مع 8 صفقات هم أحمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، عبدالعزيز البلعوطي، مصطفى طارق مصطفى، سيد عبدالله، هشام صلاح، مصطفى عبدالرحيم، خالد عبدالشافي.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.