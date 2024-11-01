شكرا لقرائتكم خبر عن لوبوف يعلن تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد بسيون والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة اتحاد بسيون التي تقام على ملعبه، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏



حراسة المرمى: مها الدمرداش.



خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.



خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق وحبيبة عمر.

خط الهجوم: ميا داردن وتشارتي روبن.



ويجلس على دكة البدلاء كل من‏ إسراء السقا ونادين غازي وجنى محمود وكاميليا الديب وثريا أشرف وأمل ناصر ومريم عفيفي ونور إدريس وسارة كرد.